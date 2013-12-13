Прорисовать страницу раздела

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки137 просмотров

Сайт http://www.ozon.com.ua/

Страница раздела, на примере которой нужно отрисовать вид:

http://www.ozon.com.ua/spec/rabochiy-kostyum-bryuki-i-kurtka/

Главное в виде раздела:

1) Главное свойство товара - Есть в наличии / Изготовление заказа 20 раб дней

2) Цена товара

2) Нужен также price tag - Новинка, Sale, Под заказ

11 лет назад
Yana_nana
Яна 
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
19 дней назад
11 лет назад
$15
2 дня
Спасибо Вам за работу! Все в срок, всегда на связи! Буду обращаться еще.
Как всегда приятный заказчик, оплата в срок, терпение и понимание присутствует!, рекомендую.

Заявки фрилансеров

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
19 дней назад
11 лет назад

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