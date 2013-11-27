Внести изменения в скрипт + уст. систему Приват24

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка124 просмотра

Сайт на платформе Джумла + скрипт JBZOO.

Нужно подкорректировать некоторые кнопки в самом скрипте (цвет (описания цвета — акт. пасив. навед. — я дам) и скорей всего создать новые через CSS).

+ Добавить кнопку во всплывающем окне («добавить и перейти в корзину»- которая там раньше была, но непонятно куда подевалась) и сам цвет кнопки тоже сделать по дизайну.

Еще надо добавить оплату через Приват24.

CSSJoomla
11 лет назад
GSU
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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