Внести изменения в скрипт + уст. систему Приват24

Сайт на платформе Джумла + скрипт JBZOO.

Нужно подкорректировать некоторые кнопки в самом скрипте (цвет (описания цвета — акт. пасив. навед. — я дам) и скорей всего создать новые через CSS).

+ Добавить кнопку во всплывающем окне («добавить и перейти в корзину»- которая там раньше была, но непонятно куда подевалась) и сам цвет кнопки тоже сделать по дизайну.

Еще надо добавить оплату через Приват24.