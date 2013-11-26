Дизайн горизонтального меню разделов для сайта

Для сайта по адресу www.goo.gl/JdRcM9 необходимо разработать дизайн горизонтального меню разделов, по аналогии с меню на сайте goo.gl/IdXeh6 . Кроме того, для каждого раздела и подраздела на сайте www.goo.gl/JdRcM9 необходимо нарисовать красивую, но простую иконку (размером приблизительно 75х75 px) для меню, чтобы посетители при беглом просмотре меню понимали, какая продукция находится в каждом разделе.

Рассматриваются только кандидаты с портфолио.

Если вы готовы выполнить это задание, пожалуйста, укажите ваши цену и сроки.