Молодой и стремительно развивающейся компании требуется Web-дизайнер на постоянное сотрудничество. Что Мы можем дать: - з/п от 70000 в месяц (с последующим ростом); - работу в крутой команде молодых ...
Дизайн горизонтального меню разделов для сайта
Для сайта по адресу www.goo.gl/JdRcM9 необходимо разработать дизайн горизонтального меню разделов, по аналогии с меню на сайте goo.gl/IdXeh6 . Кроме того, для каждого раздела и подраздела на сайте www.goo.gl/JdRcM9 необходимо нарисовать красивую, но простую иконку (размером приблизительно 75х75 px) для меню, чтобы посетители при беглом просмотре меню понимали, какая продукция находится в каждом разделе.
Рассматриваются только кандидаты с портфолио.
Если вы готовы выполнить это задание, пожалуйста, укажите ваши цену и сроки.
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