Дизайн горизонтального меню разделов для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок131 просмотр

Для сайта по адресу www.goo.gl/JdRcM9 необходимо разработать дизайн горизонтального меню разделов, по аналогии с меню на сайте goo.gl/IdXeh6 . Кроме того, для каждого раздела и подраздела на сайте www.goo.gl/JdRcM9 необходимо нарисовать красивую, но простую иконку (размером приблизительно 75х75 px) для меню, чтобы посетители при беглом просмотре меню понимали, какая продукция находится в каждом разделе.

Рассматриваются только кандидаты с портфолио.

Если вы готовы выполнить это задание, пожалуйста, укажите ваши цену и сроки.

11 лет назад
kireall
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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