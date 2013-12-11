Дизайн сайтов-каталогов файлов

Уважаемые фрилансеры! Требуется дизайнер для отрисовки сайтов-каталогов файлов. Все достаточно просто. Грубо говоря - это 1-страничный сайт, на котором шапка, лого (предельно простое типа иконки из стока + надписи), табличка-список файлов (что-то вроде как на торрент трекерах), список категорий, столбик популярных файлов. В дополнение к этому форма для регистрации перед скачиванием файлов.

Сайтов в целом нужно много, заказывать готовы регулярно. Сайты однообразные, но должны будут друг от друга отличаться.

Устраивает два варианта результата

1) PSD

2) PSD + верстка

Если вы знаете что такое SMARTY и умеете с ним работать на уровне дизайнера-верстальщика - будет плюсом.

Все примеры и детали (есть конкретная утвержденная структура) после выбора кандидата

От вас в предложении жду

1) цену за 1 сайт

2) что будете делать (только дизайн или с версткой)

3) сроки

4) примеры ваших дизайнов, наиболее подходящие по логике и тематике

Оплата через СБС, в будущем - возможен режим работы с предоплатой

Уважаемые вебмастера! Еще раз - пожалуйста, указывайте ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, наиболее подходящие по тематикам. Времени листать все портфолио нет, указанная конкретная ссылка-две повысят вашу привлекательность в моих глазах. Спасибо.