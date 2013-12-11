ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА: Сделать новую шапку и логотип для сайта http://www.antmeb.by/, важно, чтобы они лаконично вписывались в общий дизайн сайта, и смотрелись «в тему». Главная задача — что бы при ...
Дизайн сайтов-каталогов файлов
Уважаемые фрилансеры! Требуется дизайнер для отрисовки сайтов-каталогов файлов. Все достаточно просто. Грубо говоря - это 1-страничный сайт, на котором шапка, лого (предельно простое типа иконки из стока + надписи), табличка-список файлов (что-то вроде как на торрент трекерах), список категорий, столбик популярных файлов. В дополнение к этому форма для регистрации перед скачиванием файлов.
Сайтов в целом нужно много, заказывать готовы регулярно. Сайты однообразные, но должны будут друг от друга отличаться.
Устраивает два варианта результата
1) PSD
2) PSD + верстка
Если вы знаете что такое SMARTY и умеете с ним работать на уровне дизайнера-верстальщика - будет плюсом.
Все примеры и детали (есть конкретная утвержденная структура) после выбора кандидата
От вас в предложении жду
1) цену за 1 сайт
2) что будете делать (только дизайн или с версткой)
3) сроки
4) примеры ваших дизайнов, наиболее подходящие по логике и тематике
Оплата через СБС, в будущем - возможен режим работы с предоплатой
Уважаемые вебмастера! Еще раз - пожалуйста, указывайте ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, наиболее подходящие по тематикам. Времени листать все портфолио нет, указанная конкретная ссылка-две повысят вашу привлекательность в моих глазах. Спасибо.
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