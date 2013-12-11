Дизайн сайтов-каталогов файлов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок201 просмотр

Уважаемые фрилансеры! Требуется дизайнер для отрисовки сайтов-каталогов файлов. Все достаточно просто. Грубо говоря - это 1-страничный сайт, на котором шапка, лого (предельно простое типа иконки из стока + надписи), табличка-список файлов (что-то вроде как на торрент трекерах), список категорий, столбик популярных файлов. В дополнение к этому форма для регистрации перед скачиванием файлов.

Сайтов в целом нужно много, заказывать готовы регулярно. Сайты однообразные, но должны будут друг от друга отличаться.

Устраивает два варианта результата

1) PSD

2) PSD + верстка

Если вы знаете что такое SMARTY и умеете с ним работать на уровне дизайнера-верстальщика - будет плюсом.

Все примеры и детали (есть конкретная утвержденная структура) после выбора кандидата

От вас в предложении жду

1) цену за 1 сайт

2) что будете делать (только дизайн или с версткой)

3) сроки

4) примеры ваших дизайнов, наиболее подходящие по логике и тематике

Оплата через СБС, в будущем - возможен режим работы с предоплатой

Уважаемые вебмастера! Еще раз - пожалуйста, указывайте ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, наиболее подходящие по тематикам. Времени листать все портфолио нет, указанная конкретная ссылка-две повысят вашу привлекательность в моих глазах. Спасибо.

11 лет назад
shh-studio
Андрей 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Все отлично, работой доволен. Радует хорошее понимание работы и внимание к мелочам - если что-то написано в ТЗ - то пропущено не будет.
Отличный заказчик, быстрая оплата, рекомендую к сотрудничеству.
zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
11 лет назад
$60
2 дня
Все ок. Сроки на первый дизайн (без учета правок) были соблюдены. Радует внимательность к мелочам. Рекомендую
Человек твердо знает чего он хочет, поэтому очень ясно формулирует свои мысли. На символы не жаден, все грамотно расписывает. Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
11 лет назад

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