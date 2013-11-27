Доделать дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок199 просмотров

Нужно доделать дизайн в .PSD

Есть начатый не очень тяжёлый макет. Только главная. Идея и представления есть.

Подойдут новички, главное что бы было все аккуратно. Предпочтения меньшая цена.

11 лет назад
alex159357
Максим 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайтов-каталогов файлов

    $100

    Уважаемые фрилансеры! Требуется дизайнер для отрисовки сайтов-каталогов файлов. Все достаточно просто. Грубо говоря - это 1-страничный сайт, на котором шапка, лого (предельно простое типа иконки из стока + надписи), табличка-список файлов (что-то вроде как на ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Редизайн шапки сайта и логотипа

    $150

    ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА: Сделать новую шапку и логотип для сайта http://www.antmeb.by/, важно, чтобы они лаконично вписывались в общий дизайн сайта, и смотрелись «в тему». Главная задача — что бы при ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн горизонтального меню разделов для сайта

    Для сайта по адресу www.goo.gl/JdRcM9 необходимо разработать дизайн горизонтального меню разделов, по аналогии с меню на сайте goo.gl/IdXeh6 . Кроме того, для каждого раздела и подраздела на сайте www.goo.gl/JdRcM9 необходимо нарисовать красивую, но простую иконку ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется Web-дизайнер

    $2500

    Молодой и стремительно развивающейся компании требуется Web-дизайнер на постоянное сотрудничество. Что Мы можем дать: - з/п от 70000 в месяц (с последующим ростом); - работу в крутой команде молодых ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта для компании

    $250

    Необходимо разработать дизайн сайта. Задание вышлю дизайнерам, чьи работы понравятся. Указывайте вашу среднюю стоимость и сроки, так же email куда можно будет выслать задание.

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Прорисовать страницу раздела

    $15

    Сайт http://www.ozon.com.ua/ Страница раздела, на примере которой нужно отрисовать вид: http://www.ozon.com.ua/spec/rabochiy-kostyum-bryuki-i-kurtka/ Главное в виде раздела: 1) Главное свойство товара - Есть в наличии / Изготовление заказа 20 раб дней ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Украсить шапку сайта к НГ

    Требуется добавить новогодние элементы в шапку сайта, чтобы это было стильно, солидно и не перегружало визуально. Убедительная просьба сразу указывать стоимость работ!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание Landing-page

    Мы предоставляем вам полную структуру лэндинга: надписи и заголовки, блоки, тексты, в каком порядке относительно друг друга они располагаются. От вас же нужно подобрать качественные, атмосферные картинки, красиво расположить блоки относительно друг друга, подобрать шрифты. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад