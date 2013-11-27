Уважаемые фрилансеры! Требуется дизайнер для отрисовки сайтов-каталогов файлов. Все достаточно просто. Грубо говоря - это 1-страничный сайт, на котором шапка, лого (предельно простое типа иконки из стока + надписи), табличка-список файлов (что-то вроде как на ...
Доделать дизайн
Нужно доделать дизайн в .PSD
Есть начатый не очень тяжёлый макет. Только главная. Идея и представления есть.
Подойдут новички, главное что бы было все аккуратно. Предпочтения меньшая цена.
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