Дизайн сайта по дизайну интерьеров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок127 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры, требуется создать сайт визитку по теме: Дизайн интерьеров. Нужно сделать дизайн на основе предоставленных материалов, затем предоставить готовые странички в формате PSD, где должно быть все удобно расставлено по папочкам.

Количество страниц: 5

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Предоплата 50%

11 лет назад
BingoS
Даниил 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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