Дизайн для регистрационной конторы

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок167 просмотров

Нужно сделать дизайн сайта без наворотов схема сайта прилагается

по стилю должен быть похож на этот сайт www.ela.kz только цветовая гамма

зеленая с оранжевым или желтым не агрессивно, мягко

очень желательно использовать приложенную картинку для оформления или похожую по смыслу

Также прилагаю тексты использованные в прототипе.

По срокам - чем быстрее тем лучше, если решите взяться за проект указывайте

сколько времени вам потребуется до первого эскиза.

Бюджет 55 wmz, предоплата 50% + личная благодарность с занесением в архивы

Благодарю всех за отклик,

Сергей

11 лет назад
swimler
Сергей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Kofen
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$55
2 дня
Мне нужен был срочно не сложный дизайн сайта, за не большие деньги. Надежда, сделала все очень быстро и главное качественно. Выполненная работа однозначно должна стоить больше. Рекомендую.
Грамотный и порядочный заказчик, правки и корректировки оперативные. Сотрудничество прошло успешно, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Kofen
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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