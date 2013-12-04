Дизайн для регистрационной конторы

Нужно сделать дизайн сайта без наворотов схема сайта прилагается

по стилю должен быть похож на этот сайт www.ela.kz только цветовая гамма

зеленая с оранжевым или желтым не агрессивно, мягко

очень желательно использовать приложенную картинку для оформления или похожую по смыслу

Также прилагаю тексты использованные в прототипе.

По срокам - чем быстрее тем лучше, если решите взяться за проект указывайте

сколько времени вам потребуется до первого эскиза.

Бюджет 55 wmz, предоплата 50% + личная благодарность с занесением в архивы

Благодарю всех за отклик,

Сергей