Нужно разработать дизайн одностраничного сайта. Подробные материалы и описание вышлю на е-мейл тех, чьи работы понравятся. Для понимания тематики задания, с которой нужно будет работать, наберите в Картинках Гугла ...
Дизайн для регистрационной конторы
Нужно сделать дизайн сайта без наворотов схема сайта прилагается
по стилю должен быть похож на этот сайт www.ela.kz только цветовая гамма
зеленая с оранжевым или желтым не агрессивно, мягко
очень желательно использовать приложенную картинку для оформления или похожую по смыслу
Также прилагаю тексты использованные в прототипе.
По срокам - чем быстрее тем лучше, если решите взяться за проект указывайте
сколько времени вам потребуется до первого эскиза.
Бюджет 55 wmz, предоплата 50% + личная благодарность с занесением в архивы
Благодарю всех за отклик,
Сергей
Выбранный исполнитель
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