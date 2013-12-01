Дизайн одностраничника

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок141 просмотр

Нужно выполнить дизайн одностраничника согласно ТЗ. Подбор картинки Ваш. Фото команды и отзывов предоставлю. Результат работ: файл .psd и он же, ковертированный в .jpeg. Портфолио обязательно. Срок - до 19.00 завтра. Если сделаете хорошо, закажу еще два.

11 лет назад
mmakush
Марина 
41 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$50
2 дня
Отличный результат в сжатые сроки! Ответственный и добросовестный подход! Большое спасибо, с Инной приятно работать! Рекомендую всем и буду еще не раз обращаться.
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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