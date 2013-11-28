По предоставленной блочной схеме создать 3 варианта дизайна для одностраничного сайта. Выполнить верстку в html и css файлы. Результат работы предоставить в сверстаном виде + psd исходники
Лендинг по бух. услугам
Добрый день!
Требуется дизайнер на лендинг по бухгалтерским услугам. Мокап прилагается (по мелочам еще, возможно, будут правки, но структура в целом такая).
Ставьте, пожалуйста, сразу цену и сроки.
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