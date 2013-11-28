Лендинг по бух. услугам

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка199 просмотров

Добрый день!

Требуется дизайнер на лендинг по бухгалтерским услугам. Мокап прилагается (по мелочам еще, возможно, будут правки, но структура в целом такая).

Ставьте, пожалуйста, сразу цену и сроки.

11 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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