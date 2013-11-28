Дизайн сайта.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки211 просмотров

Нужен дизайн сайта образовательной тематики. Все страницы будут одинаковые, отличаться будет только тело страницы, так что по сути нужна только одна страница. Структура: шапка, левый, правый сайдбары, просто футер.

11 лет назад
irto2000
36 лет
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$210
1 день
Спасибо большое Елене за отличный общий дизайн сайта и дизайн логотипа! Все было сделано быстро и профессионально! Не потребовалось даже никаких доработок. 50% предоплата - 2 дня и макет уже был готов, остальные 50% и через пол часа PSD файл уже был у меня на почте.
Отличный заказчик: четкое тз, постоянная связь, оперативная оплата. Мои искренние рекомендации к сотрудничеству! 10 балов из 10!

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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