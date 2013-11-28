Спасибо большое Елене за отличный общий дизайн сайта и дизайн логотипа! Все было сделано быстро и профессионально! Не потребовалось даже никаких доработок. 50% предоплата - 2 дня и макет уже был готов, остальные 50% и через пол часа PSD файл уже был у меня на почте.