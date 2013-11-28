Редизайн сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка92 просмотра

сделать редизайн сайта, 10 шаблонов. Тз прилагается.

11 лет назад
gudi
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$300
10 дней
Второй проект на отлично. Минимум исправлений, всегда быстро и четко. Доволен как слон.
Алексей предоставил четкое ТЗ, всегда находился на связи. С оплатой также никаких проблем - переведена вовремя и в полном объеме. Спасибо Вам большое! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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