Редизайн сайта строительной тематики

Компании торгующей строительными материалами:

- Террасная доска из ПВХ

- Заборы

- Резиновые покрытия

, требуется сделать редизайн сайта.

Пожелания:

- Шикарная шапка, на шапке красивый дом, около него терраса из террасной доски, забор (пример покажу), может быть спортивная площадка (типа с резиновым покрытием)... Пример такой шапки: http://www.weblancer.net/users/AlexsimA/portfolio/1706144.html#item - только тематика естественно не та...

- Сайт должен смотреться современно, надо качественно вписать имеющиеся меню и блоки в дизайн...

http://www.weblancer.net/users/Rubik91/portfolio/1686852.html#item - вот пример. Вроде ничего сложного, ну все удобно, понятно, продумано расположение блоков.

- Грамотно, современно и качественно отрисовать несколько контентных страниц, все остальное мы уже в этом стиле сами сделаем.

Предпочтения и пожелания детально обсудим с выбранным дизайнером.