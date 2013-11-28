Здравствуйте. Нужно сделать дизайн главной страницы + натянуть все. Сайт: odv-site.ru/ Сайт на Вордпрессе. По верстке: Нужна верстка по любые мониторы и под ...
Редизайн сайта строительной тематики
Компании торгующей строительными материалами:
- Террасная доска из ПВХ
- Заборы
- Резиновые покрытия
, требуется сделать редизайн сайта.
Пожелания:
- Шикарная шапка, на шапке красивый дом, около него терраса из террасной доски, забор (пример покажу), может быть спортивная площадка (типа с резиновым покрытием)... Пример такой шапки: http://www.weblancer.net/users/AlexsimA/portfolio/1706144.html#item - только тематика естественно не та...
- Сайт должен смотреться современно, надо качественно вписать имеющиеся меню и блоки в дизайн...
http://www.weblancer.net/users/Rubik91/portfolio/1686852.html#item - вот пример. Вроде ничего сложного, ну все удобно, понятно, продумано расположение блоков.
- Грамотно, современно и качественно отрисовать несколько контентных страниц, все остальное мы уже в этом стиле сами сделаем.
Предпочтения и пожелания детально обсудим с выбранным дизайнером.
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