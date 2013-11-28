Редизайн сайта строительной тематики

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок223 просмотра

Компании торгующей строительными материалами:

- Террасная доска из ПВХ

- Заборы

- Резиновые покрытия

, требуется сделать редизайн сайта.

Пожелания:

- Шикарная шапка, на шапке красивый дом, около него терраса из террасной доски, забор (пример покажу), может быть спортивная площадка (типа с резиновым покрытием)... Пример такой шапки: http://www.weblancer.net/users/AlexsimA/portfolio/1706144.html#item - только тематика естественно не та...

- Сайт должен смотреться современно, надо качественно вписать имеющиеся меню и блоки в дизайн...

http://www.weblancer.net/users/Rubik91/portfolio/1686852.html#item - вот пример. Вроде ничего сложного, ну все удобно, понятно, продумано расположение блоков.

- Грамотно, современно и качественно отрисовать несколько контентных страниц, все остальное мы уже в этом стиле сами сделаем.

Предпочтения и пожелания детально обсудим с выбранным дизайнером.

HTML
11 лет назад
eserje
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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