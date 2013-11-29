Дизайн сайта-визитки

Landing page для моего сайта http://www.ruscertifikat.ru Сайт делали 2,5 года назад - сейчас он морально устарел. Нужно сделать продающую главную страницу по всем правил лендинга с регистрацией, сбором email, телефона, призыв к действию, бесплатный звонок, ...