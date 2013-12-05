Создание сайта

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Завершен22 заявки258 просмотров

нужно создать сайт для видео портала, простенький, без всяких сложных дизайнов)))

11 лет назад
emmanuil
Алан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

123neoc
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов(-3)
11 лет назад
$70
3 дня
Отлично справился с заданием!! реализовал все так, как хотел.

Заявки фрилансеров

123neoc
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов(-3)
11 лет назад

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