Разработать дизайн Landing'а для мебельных ниш

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок200 просмотров

Итак, ищется спец по дизайну лендингов,

тематики:

- итальянская мебель (столы)

- состаренная мебель

- кухни из дерева

- мебель для ресторанов, пабов

Нужен единый дизайн-каркас, на базе которого можно сделать несколько дизайн макетов заменой цвета фона, шапок, иконок, и т.д.

Нужен исполнитель из Украины, желательно из Киева, которому не надо объяснять примитивные истины, вроде отступов от объектов для сбалансированного отображения или цветов, которые в данной концепции не будут резать глаза. Нужны ваши мозги и изобретательность, а не руки, которыми нужно управлять на всех стадиях разработки.

Нужен примерно такой уровень:

http://охранарф.рф/a/

http://a.wood-step.ru/

http://www.ibmz5.ru/a/

http://zolotonazakaz.ru/a/

http://1.safetycams.ru/

http://b.rollmats.ru/

http://www.kresla-opt.ru/landing/a/index.php

http://lp4lp.ru/lands/radadoors.php

Жду ваших предложений и ссылок на работы.

11 лет назад
Ekklipce
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$250
1 день
Исполнитель достаточно вменяемый и порядочный, рекомендую к работе заказчикам из любых стран. Если уровень работ Ильи вам нравится, то смело можете переводить аванс и начинать работу. В конкретно моём заказе у нас были расхождения по общей концепции дизайна лендинга, которую никак не удавалось реализовать, возможно у меня были слишком завышенные ожидания. В целом Илья вполне адекватный и нормальный парень. Смело обращайтесь..
Если работаете со Славиком, то получите грамотно составленное задание, адекватные правки и вовремя оплаченный проект). Спасибо ему за это!)

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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