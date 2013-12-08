Разработать дизайн Landing'а для мебельных ниш

Итак, ищется спец по дизайну лендингов,

тематики:

- итальянская мебель (столы)

- состаренная мебель

- кухни из дерева

- мебель для ресторанов, пабов

Нужен единый дизайн-каркас, на базе которого можно сделать несколько дизайн макетов заменой цвета фона, шапок, иконок, и т.д.

Нужен исполнитель из Украины, желательно из Киева, которому не надо объяснять примитивные истины, вроде отступов от объектов для сбалансированного отображения или цветов, которые в данной концепции не будут резать глаза. Нужны ваши мозги и изобретательность, а не руки, которыми нужно управлять на всех стадиях разработки.

Нужен примерно такой уровень:

http://охранарф.рф/a/

http://a.wood-step.ru/

http://www.ibmz5.ru/a/

http://zolotonazakaz.ru/a/

http://1.safetycams.ru/

http://b.rollmats.ru/

http://www.kresla-opt.ru/landing/a/index.php

http://lp4lp.ru/lands/radadoors.php

Жду ваших предложений и ссылок на работы.