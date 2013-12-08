Дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок175 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн сайта. ТЗ предоставлю кандидатам.

Если понравиться, закажу еще 4 дизайна

11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

0o0ps1k
Роман 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Настоящий профессионал свое дела. Более 5 реализованных дизайнов! Рекомендую как ответственного исполнителя.
С Даниилом сотрудничаю уже не первый раз , адекватный заказчик - всегда четкое тз - если не успевается сдать в срок - можно обговорить с ним причину и продлить срок сдачи проекта - отзывчивый - понятливый ! Работать с ним очень приятно ! Буду дальше сотрудничать ! +++

Заявки фрилансеров

0o0ps1k
Роман 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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