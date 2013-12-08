С Даниилом сотрудничаю уже не первый раз , адекватный заказчик - всегда четкое тз - если не успевается сдать в срок - можно обговорить с ним причину и продлить срок сдачи проекта - отзывчивый - понятливый ! Работать с ним очень приятно ! Буду дальше сотрудничать ! +++