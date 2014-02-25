Привет всем, нужно спроектировать посадочный сайт с формой заявки. Пример, детали, обсуждение в переписке.
Дизайн интернет-магазина одежды
Дизайн интернет-магазина одежды, обуви, аксессуаров.
Адаптивный дизайн
7 страниц: Главная, Страница категории, Страница товара, Регистрация/Авторизация, оформление заказа, Текстовая, Корзина.
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