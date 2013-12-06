Дизайн сайта

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Завершен37 заявок279 просмотров

Требуется дизайн сайта-визитки. Структура Главная страница + 6 внутряков (одинаковых,изменяется лишь контент).

По сути Главная + 1 контентная.

Есть детальное ТЗ и пожелания,макет расположение блоков с описанием. Приведены несколько примеров.

Указывайте цену и сроки реализации.

ТЗ после обсуждения.

Оплата по WM.

Возможна предоплата после утверждения превью главной.

Оставляйте заявки с указанием стоимости всей работы и времени реализации.

11 лет назад
Andre1
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Gosha347
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$100
5 дней
Все отлично. Был рад сотрудничеству. Человек знает свое дело. Мои наилучшие рекомендации.
Работой с Сергеем остался доволен.

Заявки фрилансеров

Gosha347
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад

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