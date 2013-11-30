# 1 — $ 700

Необходимо создать дизайн медицинского портала для самозаписи онлайн к врачу.

Для конкурса достаточно предоставить вариант дизайна главной страницы.

Основная инфа в брифе, все вопросы можете присылать в личку!

Дайте свободу своей фантазии - мы обязательно рассмотрим все Ваши предложения!

Интересует сотрудничество с ответственным, креативным дизайнером, который умеет давать рекоммендации и советовать как лучше со своей профессиональной точки зрения!