Редизайн сайта

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок203 просмотра

Редизайн сайта задание в приложение Бюджет до 2500 рублей

11 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

webnick
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$75
5 дней
Профессионал с которым интересно работать, поскольку в каждый проект вкладывает не только все свои умения, но и душу. У него есть свое видение, свой подход в том, как объективно сделать лучше необходимый дизайн, не просто его отрисовать, а как объективно, сделать его удобным и юзабельным. , могу порекомендовать, как ответственного и исполнительного Профессионала.
Очень рад сотрудничеству с Антоном. Четкое ТЗ, регулярно на связи, соответственно проекты выполняются быстро. Оплата без задержек. Также регулярные заказы. Только приятные впечатления от сотрудничества)

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webnick
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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