Разработка дизайна интернет-казино

Здравствуйте, друзья. Обращаюсь к вам за помощью. Нужно сделать красивую, привлекающую внимание форму подписки (картинка + надпись) в HTML коде для вставки на сайт http://kino100k.ru/ (сервис фидбёрнер, уже зарегистрирован и настроен). Нужно, чтобы ...