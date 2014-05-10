Разработка дизайна интернет-казино

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка350 просмотров

Требуется разработать красивый дизайн интернет казино. Только дизайн и верстка, который впоследствии вставится в сайт на asp.

Внимание к мелочам, креативный подход.

11 лет назад
ya072
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$2000
30 дней
Спасибо за креатив и отзвычивость!!! Обращусь еще обязательно!
Спасибо большое за очень интересный проект!

Заявки фрилансеров

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    Разработка дизайна и сопровождение сайта для спортивного журнала. Тема: карате. Жду предложений и ссылок на портфолио.

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Юзабилити-дизайн 4 стр. сайта

    4 стр http://eastbooking.ua/ гл стр. http://eastbooking.ua/town/yalta стр. города http://eastbooking.ua/hotel?town=211 стр. списка (уже есть наработки, сделано на 70% по ним двигаемся дальше) http://eastbooking.ua/hotel/Shelter стр. ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фон для сайта.

    $10

    Для сайта нужен фон "синий бархат". Образец цвета есть, есть кусок для примера. Нужна ровная бархатная ткань, без ляпов и проч. - вобщем качественный четкий фон в заданной цветовой гамме. Присылайте залитый лист, или ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется дизайн сайта-визитки. Структура Главная страница + 6 внутряков (одинаковых,изменяется лишь контент). По сути Главная + 1 контентная. Есть детальное ТЗ и пожелания,макет расположение блоков с описанием. Приведены несколько примеров. Указывайте ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать красивую форму подписки длля киносайта

    $10

    Здравствуйте, друзья. Обращаюсь к вам за помощью. Нужно сделать красивую, привлекающую внимание форму подписки (картинка + надпись) в HTML коде для вставки на сайт http://kino100k.ru/ (сервис фидбёрнер, уже зарегистрирован и настроен). Нужно, чтобы ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад