Сделать редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок222 просмотра

Необходим резидайна сайта http://elektrik40.ru/

- оформление в голубых и светло-синих тонах .В стиле электрики и

электроники.

- И добавить логотип, как раз его уже заканчивает другой

фрилансер

- Слайдер наподбии

http://www.zakonm.ru/

- Сделать красиво

Из ТЗ только это

2 дня на главную 1800 рублей и 1 день на внуреннюю 700 рублей

11 лет назад
bruks71
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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