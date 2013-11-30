Требуется разработать красивый дизайн интернет казино. Только дизайн и верстка, который впоследствии вставится в сайт на asp. Внимание к мелочам, креативный подход.
Сделать редизайн сайта
Необходим резидайна сайта http://elektrik40.ru/
- оформление в голубых и светло-синих тонах .В стиле электрики и
электроники.
- И добавить логотип, как раз его уже заканчивает другой
фрилансер
- Слайдер наподбии
- Сделать красиво
Из ТЗ только это
2 дня на главную 1800 рублей и 1 день на внуреннюю 700 рублей
Заявки фрилансеров
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