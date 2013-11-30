Сделать редизайн сайта

Необходим резидайна сайта http://elektrik40.ru/

- оформление в голубых и светло-синих тонах .В стиле электрики и

электроники.

- И добавить логотип, как раз его уже заканчивает другой

фрилансер

- Слайдер наподбии

http://www.zakonm.ru/

- Сделать красиво

Из ТЗ только это

2 дня на главную 1800 рублей и 1 день на внуреннюю 700 рублей