Дизайнер на постоянное сотрудничество (попроектно)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки283 просмотра

В нашу компанию требуется дизайнер на пост-проектную оплату.

Работы: отрисовка дизайнов сайтов с нуля, редизайны, дорисовки элементов к уже существующим сайтам и пр.

11 лет назад
avadaru
Ольга 
41 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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