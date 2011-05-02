Редизайн действующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок172 просмотра

Требуется провести ре дизайн сайта play-pad2.ru

необходимо избавиться от вложенного в планшет сайта.

Можно использовать шаблоны понравился www.yootheme.com/demo/joo...

в паинте нарисовал как должно быть.

Структура и адреса страниц должны быть сохранены.

Задание с натяжкой нового дизайна!

Из установленного Joomla 2.5.11 + VirtueMart

Joomla
11 лет назад
print33
Сергей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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