Необходимо создать дизайн медицинского портала для самозаписи онлайн к врачу. Для конкурса достаточно предоставить вариант дизайна главной страницы. Основная инфа в брифе, все вопросы можете присылать в личку! Дайте свободу ...
Редизайн действующего сайта
Требуется провести ре дизайн сайта play-pad2.ru
необходимо избавиться от вложенного в планшет сайта.
Можно использовать шаблоны понравился www.yootheme.com/demo/joo...
в паинте нарисовал как должно быть.
Структура и адреса страниц должны быть сохранены.
Задание с натяжкой нового дизайна!
Из установленного Joomla 2.5.11 + VirtueMart
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $700Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется дизайнер для мелких доработок 1. Шапка (поставить одну кнопочку элементы местами поменять) 2. Страница контакты (визуально более менее оформить, пример дам) Да и так чтобы всегда был ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сделать дизайн одностраничного сайта по правилам БМ согласно прилагаемому ТЗ. Портфолио обязательно. Срок - до 19.00 завтра.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется нарисовать дизайн для сайта по продаже пива и слабоалкогольных напитков. Подробности в ТЗ Желающие, присылайте заявки со сроками, ценами и ссылками на свои работы которые были сделаны за эту же цену (примерно), ...Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте У сайта уже имеется дизайн (исходники в том числе) Необходимо в этом же дизайне отрисовать две внутренних страницы, которые будут выглядеть как лендинги. Шапка и подвал есть, структура страницы ...Завершен11 лет назад
Добрый день. Нужен дизайнер для оформления групп в социальных сетях: vk.com (аватарка+меню+слияние+нарезка меню +установка) facebook.com (аватарка, фон, установка) + создание баннеров для постинга в группах, как плюс администрирование групп ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
В нашу компанию требуется дизайнер на пост-проектную оплату. Работы: отрисовка дизайнов сайтов с нуля, редизайны, дорисовки элементов к уже существующим сайтам и пр.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Требуется разработать красивый дизайн интернет казино. Только дизайн и верстка, который впоследствии вставится в сайт на asp. Внимание к мелочам, креативный подход.Завершен11 лет назад
Необходим резидайна сайта http://elektrik40.ru/ - оформление в голубых и светло-синих тонах .В стиле электрики и электроники. - И добавить логотип, как раз его уже заканчивает другой ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $75
Редизайн сайта задание в приложение Бюджет до 2500 рублейЗавершен11 лет назад