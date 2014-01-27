Лендинг Landing Page

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок246 просмотров

Всем привет!

Нужен одностраничник! С современным дружественным и продающим дизайном. Все прикрепить на домен. Проверить работоспособность.

Можно взять готовый шаблон и изменить там текст и картинки.

Связь скайп. Оплата по факту.

11 лет назад
svpr
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ozhiganov
Евгений 
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Хороший исполнитель. Профессионал своего дела!
Отличный заказчик, своевременная оплата, и качественно сделанное ТЗ. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ozhiganov
Евгений 
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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