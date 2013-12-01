Необходимо создать дизайн медицинского портала для самозаписи онлайн к врачу. Для конкурса достаточно предоставить вариант дизайна главной страницы. Основная инфа в брифе, все вопросы можете присылать в личку! Дайте свободу ...
Дизайн группы ВК
Нужен дизайн аваторки и меню.
Тематика ММО рпг игры (л2, WOW ...)/
Требуемый уровень: http://vk.com/adenalineage и смотрите прикрепленный скрин
Бюджет: 30$ +-
Участников без портфолио не рассматриваю.
Заявки фрилансеров
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