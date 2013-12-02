Дизайн на opencart

Доброго времени суток!

Интересует верстка дизайна под opencart.

Дизайн уже придуман, многое есть в pdf исходниках, как и сам пример готовой работы, нужен человек, способный грамотно это осуществить.

Кто желает взяться за это, пишите сроки и цену.