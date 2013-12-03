Промо страница

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Завершен11 заявок199 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать промо страницу для event агентства.

Размеры ширина 1000 pix, тз прилагается. Срок 2 дня. От вас цены и примеры работ.

11 лет назад
funtik79
Елена 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

0o0ps1k
Роман 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Отличная работа! Роман сделал промо страницу, полностью отвечающую техзаданию, плюс ко всему с опережением сроков, чем очень помог проекту. Рекомендую.
Сотрудничать с Еленой , одно удовольствие , она знает чего хочет получить на выходе ,четко поставленная задача , и вообще она очень позитивный человек ! Просто замечательный заказчик ! Оплата моментальная , без задержек ! Рекомендую ! +++ Буду рад и в дальнейшем сотрудничать ! =)

Заявки фрилансеров

0o0ps1k
Роман 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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