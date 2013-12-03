Промо страница

Сотрудничать с Еленой , одно удовольствие , она знает чего хочет получить на выходе ,четко поставленная задача , и вообще она очень позитивный человек ! Просто замечательный заказчик ! Оплата моментальная , без задержек ! Рекомендую ! +++ Буду рад и в дальнейшем сотрудничать ! =)