Нужен новый дизайн для интернет магазина запчастей amurdetal.com на движке vamshop. Нужна именно качественная работа. Скрипт интернет магазина переделывался немного.
Промо страница
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать промо страницу для event агентства.
Размеры ширина 1000 pix, тз прилагается. Срок 2 дня. От вас цены и примеры работ.
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