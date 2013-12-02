Доработка дизайна сайта на opencart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка110 просмотров

Сайт Cmobi.ru, чтобы зайти нужно набрать пароль telefon qazw123456, в основном проблемы по верстке, но нужно также некоторые правки по дизайну. Текущее задание №1 - Плывет главная страница при просмотре с телефона или планшета.

Opencart
11 лет назад
Andrey3G
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Промо страница

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать промо страницу для event агентства. Размеры ширина 1000 pix, тз прилагается. Срок 2 дня. От вас цены и примеры работ.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Индивидуальный шаблон на Vamshop

    $500

    Нужен новый дизайн для интернет магазина запчастей amurdetal.com на движке vamshop. Нужна именно качественная работа. Скрипт интернет магазина переделывался немного.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка дизайн-темы сайта на Magento

    Необходимо доработать следующую тему themeforest.net/item/arie... Интернет-магазин детских товаров В настоящее время дизайн выглядит так – toptop.goldbek.com/ В том числе разработка логотипа (на основе имеющегося образа), цветовой гаммы ...

    Magento
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет сайта

    $50

    Нужно сделать макеты нескольких страниц сайта: главную страницу, страницу каталога и детальная страница товара, возможно еще пару разделов. Срок один день, максимум 2.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Лендинг Landing Page

    $50

    Всем привет! Нужен одностраничник! С современным дружественным и продающим дизайном. Все прикрепить на домен. Проверить работоспособность. Можно взять готовый шаблон и изменить там текст и картинки. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн группы ВК

    $50

    Нужен дизайн аваторки и меню. Тематика ММО рпг игры (л2, WOW ...)/ Требуемый уровень: http://vk.com/adenalineage и смотрите прикрепленный скрин Бюджет: 30$ +- Участников без портфолио не рассматриваю.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад