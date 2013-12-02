Нужно нарисовать сайт по косметике, сделать верстку и посадить на движок. Макеты готовы.
Доработка дизайна сайта на opencart
Сайт Cmobi.ru, чтобы зайти нужно набрать пароль telefon qazw123456, в основном проблемы по верстке, но нужно также некоторые правки по дизайну. Текущее задание №1 - Плывет главная страница при просмотре с телефона или планшета.
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