Отрисовка страниц сайта

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Закрыт12 заявок172 просмотра

Уважаемые фрилансеры!

Требуется доработать визуальную концепцию страниц сайта компании (отрисовка страниц), а именно проработать страницы сайта, в рамках существующей концепции, обеспечив более доступное и презентабельное представление материалов.

В качестве страницы для старта работ прошу взять страницу продуктов компании http://it-task.ru/services

В ответе прошу Вас указать стоимость работ за 1 страницу и срок предоставления вариантов.

11 лет назад
KateLi
41 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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