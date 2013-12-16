Есть шаблон сайта в psd, но там надо будет переделать подвал немного, в остальном нужно будет сделать внутренние страницы, додумывать нужно будет некоторые элементы, в остальном есть образцы сайтов с которых нужно будет взять полную ...
Дизайн лендинга
Нужен одностраничник с формой заявки! Тематика: изготовление кроватей.
Есть ТЗ и примеры, но цель высокая конверсия. Связь по скайп. Оплата по факту.
Важна открытость исполнителя к диалогу и опыт в лендингах. Новичкам просьба не беспокоить.
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