Нужно нарисовать сайт по косметике, сделать верстку и посадить на движок. Макеты готовы.
Нейтральный дизайн сайта с магазином.
Сайт нефтяной компании, продающей детскую одежду. Дизайн общий, нейтральный.
1 страница под текст, являющаяся и главной, и внутренней
1 страница интернет магазина (вместо текстового поля 3-4 модуля популярных товаров + списки категорий магазина)
1 страница категории товара со списком товаров
1карточка товара.
На сайте нет корзины, онлайн оплаты и прочего. Заказ по телефону.
Подвал: ссылка на интернет-магазин, дублированное меню сайта, контакты.
Шапка - логотип (предоставляется), контактный телефон и город.
Заявки фрилансеров
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