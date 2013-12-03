Приложение фотоконкурс для vk

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок221 просмотр

Нужен дизайн приложения "фотоконкурс". ТЗ во вложении (Дизайнить надо только пользовательскую часть, админку не нужно). Прошу скидывать оценку по стоимости и срокам, а также ссылку на портфолио

11 лет назад
voizzzzzz
Борис 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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