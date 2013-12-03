Требуется макет главной целевой страницы для регионального сайта узкопрофильного диагностического медицинского центра. Логотип имеется. Главные требования: конверсионность страницы (кнопки, ведение пользователя по странице), лёгкость стиля (но не всё белое), хорошее ...
Приложение фотоконкурс для vk
Нужен дизайн приложения "фотоконкурс". ТЗ во вложении (Дизайнить надо только пользовательскую часть, админку не нужно). Прошу скидывать оценку по стоимости и срокам, а также ссылку на портфолио
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен11 лет назад
Требуется дизайнер для сайта http://adv-sonata.com/ для работы с шапкой сайта. Необходимо расширить имеющуюся шапку до определенных размеров. Оплата по результатам работы. По всем вопросам общайтесь в скайп, указанный в профиле. ...Закрыт11 лет назад
Необходимо сделать дизайн 3-х форм для Web-приложения (Личный кабинет пользователя): 1. Форма списка объявлений. 2. Форма просмотра объявления. 3. Форма поиска по объявлениям. Макет-дизайн необходим для верстальщика. ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $60
Шапку для городского портала (Волгоград). Только предложение от профессионалов. Дизайнеров-любителей прошу не беспокоить. Бюджет - до 2000 руб. Оплата только в рублях, долларов нет и не будет.Завершен11 лет назад
Разработка главной страницы и внутренних задание в приложение бюджет 5000 рублей сроки 3-4 дня на главную и 1-2 на внутрений страницыДизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать редизайн шапки http://goldstarinfo.ru/wp-content/themes/sportsandhealth/images/Header.png на сайте goldstarinfo.ru. Размер оставить такой же как у этой, цвета чтобы были гармоничны с цветами сайта.А также нужно чтобы были видны тексты на фоне шапки которые сейчас там ...Завершен11 лет назад
Необходимо разработать новогоднюю тему для сайта можно что-то на примере: "Дед Мороз на оленях или на запряженных зайцах в санях, летит с подарками ..." или "Зимний лес, а вдали ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Есть продающий сайт-одностраничник, сделанный на шаблоне. Сделан непрофессионалом, поэтому возникла потребность переделать. Нужно сделать похожий дизайн, практически такой же, но так, чтобы смотрелось более органично и целостно, улучшить шрифты, может быть немного сменить цветовую ...Завершен11 лет назад