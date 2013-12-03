Здравствуйте необходимы простые дизайны для трех сайтов, принимающих оплату посредством смс сообщения. Дизайны необходимо на три тематики: музыка, игры, адалт 18+.

Для сайта по играм основные элементы – несколько иконок популярных игр – need for speed, minecraft, sims, надпись с призывом к действию – начни играть сейчас, и кнопка "играть" ( пример идеального варианта, что требуется прикрепляю в приложении – фактически сделать тоже самое, но в другом дизайне )

Для сайта по музыке основные элементы – несколько иконок с популярными певцами – psy, мадонна, билан, надпись с призывом к действию – перейти в каталог музыки и кнопка окей

Цель сайта, что бы пользователь посетивший сайт – нажимал кнопку "ок", "старт", "войти" на этом необходимо сделать акцент – то бишь минимум графики или элементов которые будут отвлекать пользователя, опять же можно посмотреть на примерах.

Адалт дам по запросу. По срокам – предыдущий дизайнер делал подобные сайты как в примерах за 2-4 часа, думаю ничего сложного исходя из этого предлагайте и цену и срок – для меня оптимально 1-2 дня на выполнение задания, оплачиваю сразу.