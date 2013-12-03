Требуется веб-дизайнер (либо человек хорошо разбирающийся в фотошопе) на периодические небольшие доработки - как то правка картинок,элементов дизайна сайта,правка макетов сайта и т.д. Главное условие оперативность.
Дизайн сайта
Здравствуйте необходимы простые дизайны для трех сайтов, принимающих оплату посредством смс сообщения. Дизайны необходимо на три тематики: музыка, игры, адалт 18+.
Для сайта по играм основные элементы – несколько иконок популярных игр – need for speed, minecraft, sims, надпись с призывом к действию – начни играть сейчас, и кнопка "играть" ( пример идеального варианта, что требуется прикрепляю в приложении – фактически сделать тоже самое, но в другом дизайне )
Для сайта по музыке основные элементы – несколько иконок с популярными певцами – psy, мадонна, билан, надпись с призывом к действию – перейти в каталог музыки и кнопка окей
Цель сайта, что бы пользователь посетивший сайт – нажимал кнопку "ок", "старт", "войти" на этом необходимо сделать акцент – то бишь минимум графики или элементов которые будут отвлекать пользователя, опять же можно посмотреть на примерах.
Адалт дам по запросу. По срокам – предыдущий дизайнер делал подобные сайты как в примерах за 2-4 часа, думаю ничего сложного исходя из этого предлагайте и цену и срок – для меня оптимально 1-2 дня на выполнение задания, оплачиваю сразу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать классную посадочную страницу по мокапу + устное тз. Оплата договорная. Без предоплатДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
необходимо выполнить дизайн страницы вконтакте. сделать небольшое меню. Нарисовать аватарку. примеры отправлю после Ваших откликов.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Всем привет, ребята, нужно нарисовать дизайн главной страницы в фотошопе под верстку. Макет есть с правками. Озвучьте свою ЦЕНУ и СРОКИ.Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется опираясь на существующий дизайн интернет магазина, в похожем стиле, сделать дизайн в PSD. Объем работы - - главная страница - страница товараДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно переделать главною меню сайта. (интернет магазин на imagecms). Пример меню как нужно сделать http://rozetka.com.ua/ или http://allo.ua/ Напишыте сроки и цену.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужен дизайн приложения "фотоконкурс". ТЗ во вложении (Дизайнить надо только пользовательскую часть, админку не нужно). Прошу скидывать оценку по стоимости и срокам, а также ссылку на портфолиоДизайн сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется дизайнер для сайта http://adv-sonata.com/ для работы с шапкой сайта. Необходимо расширить имеющуюся шапку до определенных размеров. Оплата по результатам работы. По всем вопросам общайтесь в скайп, указанный в профиле. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать дизайн 3-х форм для Web-приложения (Личный кабинет пользователя): 1. Форма списка объявлений. 2. Форма просмотра объявления. 3. Форма поиска по объявлениям. Макет-дизайн необходим для верстальщика. ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад