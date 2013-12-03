Дизайн страницы в контакте.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок144 просмотра

необходимо выполнить дизайн страницы вконтакте.

сделать небольшое меню.

Нарисовать аватарку.

примеры отправлю после Ваших откликов.

11 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Веб-дизайнер на мелкие доработки

    Требуется веб-дизайнер (либо человек хорошо разбирающийся в фотошопе) на периодические небольшие доработки - как то правка картинок,элементов дизайна сайта,правка макетов сайта и т.д. Главное условие оперативность.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Макет главной страницы сайта мед. центра МРТ

    $60

    Требуется макет главной целевой страницы для регионального сайта узкопрофильного диагностического медицинского центра. Логотип имеется. Главные требования: конверсионность страницы (кнопки, ведение пользователя по странице), лёгкость стиля (но не всё белое), хорошее ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать дизайн для сайта

    $100

    Требуется опираясь на существующий дизайн интернет магазина, в похожем стиле, сделать дизайн в PSD. Объем работы - - главная страница - страница товара

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Меню на сайт

    Нужно переделать главною меню сайта. (интернет магазин на imagecms). Пример меню как нужно сделать http://rozetka.com.ua/ или http://allo.ua/ Напишыте сроки и цену.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение фотоконкурс для vk

    $1000

    Нужен дизайн приложения "фотоконкурс". ТЗ во вложении (Дизайнить надо только пользовательскую часть, админку не нужно). Прошу скидывать оценку по стоимости и срокам, а также ссылку на портфолио

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн шапки сайта

    Требуется дизайнер для сайта http://adv-sonata.com/ для работы с шапкой сайта. Необходимо расширить имеющуюся шапку до определенных размеров. Оплата по результатам работы. По всем вопросам общайтесь в скайп, указанный в профиле. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн 3-х форм для Web-приложения

    Необходимо сделать дизайн 3-х форм для Web-приложения (Личный кабинет пользователя): 1. Форма списка объявлений. 2. Форма просмотра объявления. 3. Форма поиска по объявлениям. Макет-дизайн необходим для верстальщика. ...

    Drupal
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Шапка для городского портала

    $60

    Шапку для городского портала (Волгоград). Только предложение от профессионалов. Дизайнеров-любителей прошу не беспокоить. Бюджет - до 2000 руб. Оплата только в рублях, долларов нет и не будет.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад