Дизайн хостинговой компании

Добрый день,требуется помощник для создания веб сайтов,логотипов и т.д.Большой опыт работы не обязателен. Вакансия для новичков,поэтому цены гнуть за дизайн сайта не нужно, большие цены рассматриваться не будут. Наличие портфолио. В портфолио должны ...