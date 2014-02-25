Добрый день,требуется помощник для создания веб сайтов,логотипов и т.д.Большой опыт работы не обязателен. Вакансия для новичков,поэтому цены гнуть за дизайн сайта не нужно, большие цены рассматриваться не будут. Наличие портфолио. В портфолио должны ...
Дизайн хостинговой компании
Необходим дизайн для сайта хостинг-провайдера. Объем работ: главная страница + страница тарифов хостинга, доменов, акций, контактов, новостей. Необходимо умение нарисовать мультяшного персонажа (для лого). Креативность приветствуется.
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