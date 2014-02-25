Дизайн хостинговой компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок158 просмотров

Необходим дизайн для сайта хостинг-провайдера. Объем работ: главная страница + страница тарифов хостинга, доменов, акций, контактов, новостей. Необходимо умение нарисовать мультяшного персонажа (для лого). Креативность приветствуется.

11 лет назад
LightKeeper
Белый 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$200
5 дней
Работу Владимира можем охарактеризовать как качественную, оригинальную, выполненную в срок. Внимательно относится к пожеланиям. Рекомендуем для сотрудничества.
Очень понравилось сотрудничество

Заявки фрилансеров

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Требуется веб дизайнер помощник.

    Добрый день,требуется помощник для создания веб сайтов,логотипов и т.д.Большой опыт работы не обязателен. Вакансия для новичков,поэтому цены гнуть за дизайн сайта не нужно, большие цены рассматриваться не будут. Наличие портфолио. В портфолио должны ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Landing Page для АвтоСервиса

    Доброго времени Уважаемые фрилансеры! Нужно разработать Landing Page для АвтоСервиса. С хорошей конвертацией и минимальной информацией. Логотип есть! Тексты тоже будут(или Ваши). Интересует сроки и ...

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн страницы сайта

    Есть сайт, необходимо разработать дизайн одной отдельной страницы (посадочной), т.е. останутся сквозные элементы такие как меню, футер, хедер. Тематика сайта: пластиковые окна Страница с ценами: представлены различные модели окон + краткое описание + ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайнер.

    $2500

    Для периодических (1-3 в месяц) заказов на разработку сайтов требуется дизайнер. Бюджет на дизайн от 5000 до 25000 рублей. Примеры наиболее частых по типу проектов: 1. Сайт визитка, ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Здравствуйте необходимы простые дизайны для трех сайтов, принимающих оплату посредством смс сообщения. Дизайны необходимо на три тематики: музыка, игры, адалт 18+. Для сайта по играм основные элементы – несколько иконок ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Landing page

    $100

    Необходимо нарисовать классную посадочную страницу по мокапу + устное тз. Оплата договорная. Без предоплат

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать дизайн для сайта

    $100

    Требуется опираясь на существующий дизайн интернет магазина, в похожем стиле, сделать дизайн в PSD. Объем работы - - главная страница - страница товара

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Меню на сайт

    Нужно переделать главною меню сайта. (интернет магазин на imagecms). Пример меню как нужно сделать http://rozetka.com.ua/ или http://allo.ua/ Напишыте сроки и цену.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад