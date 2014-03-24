Требуется веб дизайнер помощник.

Добрый день,требуется помощник для создания веб сайтов,логотипов и т.д.Большой опыт работы не обязателен.

Вакансия для новичков,поэтому цены гнуть за дизайн сайта не нужно, большие цены рассматриваться не будут.

Наличие портфолио. В портфолио должны быть web-сайты. Обращения без портфолио не рассматриваются.

Пишите примерные цены ЗП которую хотели бы получать,как и по проектно ,так и помесячную.(рассмотрю оба варианта)

1.Страницы сайт от и до

2.Логотипы и полиграфия от и до.

От Вас требуется:

1.Постоянно быть на связи и не подводить по срокам.

2.Знания Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,

3.Готовность перерисовывать макеты по 10 раз:)

Жду заявки!Приоритет дизайнера из Харькова.