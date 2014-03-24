Требуется веб-дизайнер (либо человек хорошо разбирающийся в фотошопе) на периодические небольшие доработки - как то правка картинок,элементов дизайна сайта,правка макетов сайта и т.д. Главное условие оперативность.
Требуется веб дизайнер помощник.
Добрый день,требуется помощник для создания веб сайтов,логотипов и т.д.Большой опыт работы не обязателен.
Вакансия для новичков,поэтому цены гнуть за дизайн сайта не нужно, большие цены рассматриваться не будут.
Наличие портфолио. В портфолио должны быть web-сайты. Обращения без портфолио не рассматриваются.
Пишите примерные цены ЗП которую хотели бы получать,как и по проектно ,так и помесячную.(рассмотрю оба варианта)
1.Страницы сайт от и до
2.Логотипы и полиграфия от и до.
От Вас требуется:
1.Постоянно быть на связи и не подводить по срокам.
2.Знания Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
3.Готовность перерисовывать макеты по 10 раз:)
Жду заявки!Приоритет дизайнера из Харькова.
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