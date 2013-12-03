Landing Page для АвтоСервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт46 заявок281 просмотр

Доброго времени Уважаемые фрилансеры!

Нужно разработать Landing Page для АвтоСервиса.

С хорошей конвертацией и минимальной информацией.

Логотип есть! Тексты тоже будут(или Ваши).

Интересует сроки и стоимость!

Буду выбирать по самой вкусной цене!

11 лет назад
WMmagnat
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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