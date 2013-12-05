Дизай для сайта в формате psd нужно сделать логотип кнопки ну и остальные элементы.Все подробно описано в техзадании. Оплата по факту 70$
Баннер
нарисуйте пожалуйста простой баннер 221 на 120 пикселей для моего сайта http://ohota-v-sibiri.ru/ , требования к баннеру такие банер будет рекламный и в нем должна быть надпись четкая «Охота в Сибири». Цена 200р будет.
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