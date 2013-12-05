Баннер

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка107 просмотров

нарисуйте пожалуйста простой баннер 221 на 120 пикселей для моего сайта http://ohota-v-sibiri.ru/ , требования к баннеру такие банер будет рекламный и в нем должна быть надпись четкая «Охота в Сибири». Цена 200р будет.

11 лет назад
Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов

Выбранный исполнитель

khmelevaya
34 года
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад
$6
1 день
Отлично работает дизайнер!
Отличное сотрудничество! Своевременная оплата. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

khmelevaya
34 года
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать дизайн, лого

    $70

    Дизай для сайта в формате psd нужно сделать логотип кнопки ну и остальные элементы.Все подробно описано в техзадании. Оплата по факту 70$

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта аутсорсинговой бухгалтерии

    $100

    Нужен дизайн сайта аутсорсинговой бухгалтерии. Сайт должен обладать простым и лаконичным дизайном в ретро-стиле (перья, счеты, старинные часы). Использовать в оформлении максимум 3-4 цвета (красный и его тона, синий и его оттенки, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    Требуется выполнить дизайн интернет магазина. Интернет магазин расходных материалов для оргтехники (картриджи, чернила, бумага, снпч и т.д.). Сам сайт уже работает, но его переделываем полностью, так что на старое оформление особо не отталкиваться сайт. www.cvetoforoff ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн доски объявлений boxcode 8.4

    Необходим дизайн для доски объявлений boxcode 8.4 Демонстрационная версия сайта Демонстрационный сайт - http://demo.boxcode.ru/catalog/ Панель управления - http://demo.boxcode.ru/catalog/dans/mstart.php, логин demo, пароль demo (это демонстрационная учетная запись, есть возможность ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн 1 страницы по примеру

    $100

    Что нужно сделать? только дизайн Какой должен быть диз - требования? 1. аккуратный, приятный (пример дан) 2. верстка меняться при прокрутке и цифры появл. нарастать. (требование ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Прорисовка планировок, рендера

    $150

    Добрый день, Предлагаю выполнить следующие дизайнерские работы: 1.​ Более детально прорисовать поэтажные планировки 1-го и 2-го подъезда (3-20 этажи), чтобы была возможность их открыть на сайте в большем формате ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Оформление групп + установка (вики-разметка)

    Добрый день, уважаемые дизайнеры! Есть срочная работа ПО УСТАНОВКЕ ГОТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ В ГРУППУ ВК (ВИКИ -РАЗМЕТКА), которую необходимо выполнить СЕГОДНЯ! Прошу писать только тех кто свободен и отлично знает как ставить МЕНЮ ВК (Как ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменение дизайна сайта ресторана

    $100

    Требуется изменить, либо сделать новый дизайн сайта pagetest1.ru основное условие-на главной должна быть картинка, никакого текста, есть фотографии логотипа, стилистика помещения в галерее на сайте.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад