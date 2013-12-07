Дизайн главной страницы сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки342 просмотра

Нужно сделать дизайн для информационного портала. Для начала главную страницу! Дизайн нужен современный и качественный. Главное условие это скорость. Нужно сделать как можно скорее но не в ущерб качеству.

Тз нет, так как нет четкого представления как он должен выглядеть. Я все подробно объясню. Нужен опытный человек, который сможет продумать юзабельность и расположить информацию максимально удобно. Не пишите если нет опыта в этом.

Дизайном нужно будет заниматься постоянно, так как времени очень мало. Если у вас работа и вам некогда заниматься этим, не пишите. Мне нужна полная отдача и быстрая работа над правками. Это не значит что нужно сидеть безвылазно сутками, просто нужно работать а не тянуть время.

Пред оплаты не будет пока я не увижу хоть какой-то результат. Это условие не обсуждается!!! Неоднократно убедился что все дизайнеры халтурят, так что если не уверены что сможете сделать качественный дизайн не пишите.

Укажите также цену за которую вы будете готовы делать внутренние страницы. Их понадобится много.

Работа видимо сложная так как уже 6 человек справиться не смогли. Никого не обидел. Надеюсь на адекватные заявки.

11 лет назад
ilyinstanislav
Станислав 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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