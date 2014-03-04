Дизайн сайта программы

Требуется разработать дизайн сайта для мультимедийной программы, а также набор графических материалов в том же стиле (коробка и splash-screen). Задание включает главную страницу сайта и 3 внутренних.

Оплата по факту или через безопасную сделку.

Подробное ТЗ высылается по запросу.