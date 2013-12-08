Нужно сделать дизайн для информационного портала. Для начала главную страницу! Дизайн нужен современный и качественный. Главное условие это скорость. Нужно сделать как можно скорее но не в ущерб качеству. Тз нет, так ...
Дизайн главной страницы сайта
1) Нужен аналог страницы:
В этом дизане нравится все!
1 страница (1 PSD). Шрифты от гугла.
В дальнейшем если работа будет выполнена хорошо будем делать внутренние страницы.
2) логотип для сайта (5-7 вариантов на выбор. Показывайте примеры, указывайте цену.
Выберу варианты которые нравятся - покажу.
Прошу указать цену за эту главную страницу сайта + среднюю цену за внутреннюю страницу (пример http://vimeo.com/71604427) и отдельно цену за логотип.
Выбранный исполнитель
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