Дизайн главной страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки210 просмотров

1) Нужен аналог страницы:

http://goo.gl/li1Y1s

В этом дизане нравится все!

1 страница (1 PSD). Шрифты от гугла.

В дальнейшем если работа будет выполнена хорошо будем делать внутренние страницы.

2) логотип для сайта (5-7 вариантов на выбор. Показывайте примеры, указывайте цену.

Выберу варианты которые нравятся - покажу.

Прошу указать цену за эту главную страницу сайта + среднюю цену за внутреннюю страницу (пример http://vimeo.com/71604427) и отдельно цену за логотип.

11 лет назад
svipsa
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

advaweb
Али 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 лет назад
$350
6 дней

Заявки фрилансеров

advaweb
Али 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн главной страницы сайта

    $200

    Нужно сделать дизайн для информационного портала. Для начала главную страницу! Дизайн нужен современный и качественный. Главное условие это скорость. Нужно сделать как можно скорее но не в ущерб качеству. Тз нет, так ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Комната для видеоконференций

    Есть готовый портал https://www.teamline.org Внутри портала можно проводить видеоконференции (есть докладчик, который может транслировать свое видео и аудио, листать презентацию, есть текстовый чат и прочие мелочи). Необходимо разработать непосредственно дизайн одной ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн лэндинга

    $80

    Требуется исполнитель для качественной отрисовки лэндинга по готовому вайрфрейму с полной структурой. Примеры уровня работы: http://bit.ly/1a8oyht http://bit.ly/GLbna9 Можно лучше) Проектов ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    $50

    Нужно нарисовать одну страницу сайта в psd на тему игры WarThader, страница должна иметь чисто ознакомительный характер данной игры с единственной кнопкой РЕГИСТРАЦИЯ, также должно быть место для видео трейлера игры))

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редизайн внутренней страницы

    $20

    Нужно поменять всё, что в зеленом прямоугольнике. 1) В блоке управление поменять цвет, размер и шрифт текста. Текст в красном прямоугольнике сделать синим, добавить рядом с текстом картинку. 2) В блоке описание ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать текст на картинке редактируемым + размеры

    Посмотрите на картинку во вложении. Там используется шрифт "Lato". Вкратце: нужно сделать вместо обычной картинки psd с редактируемым текстом, английский заменить на русский, сделать пару размеров Должна получиться точная копия картинки(с минимальными ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание схематической компановки страницы

    Добрый день, есть ресурс http://bambini.by - портал для родителей и будущих мам. необходимо поработать над структурой и схематической компоновкой страниц сайта. основное общение по скайпу. Предпочтение человеку из Минска.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн главной сайта компании

    $130

    Всем привет. Нужен дизайн главной + страничка онлайн заявки (по желанию). Все подробности в прикрепленном файле. Спасибо за внимание и удачи. Если есть вопросы, пишите в личку…

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен дизайнер сайтов

    Для крупного проекта в Гомеле (Беларусь) требуется опытный веб дизайнер без завышенной самооценки. Оплата работы по договоренности. У нас есть 10 макетов в PSD - нужно будет доработать каждый по требованию ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад