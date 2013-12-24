Нарисовать дизайн сайта по утвержденным макетам

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки245 просмотров

Нобходимо нарисовать дизайн сайта.

Есть детальные лей-ауты (практически готовый дизайн). Все страницы утверждены:

Главная, каталог, товар, оформление товара, все контентные страницы, формы.

Необходимо перерисовать все в точно, как в макетах (они прикреплены).

Основные страницы в прикреплении.

Интересует стоимость и сроки выполнения работы.

11 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

EviLex
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$35
1 день
Работой остался очень доволен! Алексею большое спасибо! Все сделано быстро и очень качественно.
Отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

EviLex
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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