Нужен дизайнер для изменения некоторых фичей на сайте нужно делать сегодня... работы не много нужен креатив
Нарисовать дизайн сайта по утвержденным макетам
Нобходимо нарисовать дизайн сайта.
Есть детальные лей-ауты (практически готовый дизайн). Все страницы утверждены:
Главная, каталог, товар, оформление товара, все контентные страницы, формы.
Необходимо перерисовать все в точно, как в макетах (они прикреплены).
Основные страницы в прикреплении.
Интересует стоимость и сроки выполнения работы.
Выбранный исполнитель
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