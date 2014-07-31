YML для яндекс маркета

Евгений написал скрипт формирования YML файла для интеграции нашего каталога с яндекс маркетом. Работа была выполнена за несколько часов. В результате интеграция прошла успешно, без единой ошибки, - я и яндекс остались довольны. Рекомендую к сотрудничеству. Евгению спасибо и успехов в работе.