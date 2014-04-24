Доработка интернет-магазина (платформа ocStore)

$150
Интернет-магазиныЗавершен5 заявок191 просмотр
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Здравствуйте!

Требуется доработка интернет-магазина www.ps-play.ru (платформа ocStore, версия 1.5.5.1.1).

Прикрепил Техническое задание.

10 лет назад
IvanSobolev
Иван 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Tkachenko
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$150
2 дня
Игорь сделал доработки на сайте, не то что в срок, а в два раза быстрее запланированного и выполнил свою работу на отлично! Лучший программист, среди которых я имел сотрудничество!
Очень доволен работой с Иваном: подробнейшее ТЗ с иллюстрациями, постоянный онлайн и готовность ответить на любые вопрос, проверка и оплата без задержек. Спасибо