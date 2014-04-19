Специалистам opencart

Нужен интернет магазин. Есть только дизайн без верстки. Основные задания по сайту Админка 1) Линк на исходный товар 2) Код товара исходный 3) Название 4) Цена в евро , долларах и гривне 5) Заметки 6) Дерево документов с мини фото + названия 7) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно помочь настроить шаблон и магазин по примеру
пишите скайп
оплата по факту
приоритет по цене
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