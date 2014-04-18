Создание интернет-магазина спортивных тренажеров

Сайт интернет-магазин по продаже спортивных тренажеров собственного производства. Под ключ: с дизайном.

Домен уже есть. Сидит на конкретном хостинге. Рейтинг сайта в поисковике по определенным тегам - 1 место (верх строчка). Хостинг хромает: ip-адреса занесены в черн список - почта не отсылает и не принимает письма. Необходимо потом перенести готовый Новый сайт на другой хост, где и почта работоспособная и по цене демократично, но при этом, рейтинг сайта должен остаться на прежнем уровне - не исчезнуть с первых строчек google/yandex.

Дизайн нового сайта должен быть - креативный, удобен в обращении, светлый, с большими шрифтами, чтобы более и менее видно было с планшетов.

Покупка товара должна осуществляться с любой страны. В дальнейшем сайт должен переводится на др языки, либо должен быть создан аналогичный сайт на мировом домене .com

Добавление новых товаров на сайт должно происходить легко и без особых затруднений: название товара отдельно, цена отдельно, графа скидка отдельно и картинка товара.

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