Необходима переработка шаблона на InSales:

1. Изменение общего вида

2. Добавление банеров, с возможностью загрузки их из личного кабинета

3. Изменение фильтра поиска

4. Добавление с права дублирующего каталога.

Рассматриваются кандидаты с большим опытом работы на данной платформе, цена договорная, сроки маленькие. Оплата QIWI кошелек или Yandex деньги (предпочтительно второе).

Отправляйте ваши предложения со сроками работы и стоимостью.

Примерный окончательный вариант можно посмотреть во вложенном файле.

На главной странице и в корзине дополнительный каталог не должен отображаться.