Нужен специалист по Woocommerce

Есть вопросы к специалисту по Woocommerce

1) вывести вес товара на главной и на странице категории

2) поставить цену после описания товара

Возможно появятся еще вопросы, поэтому хотелось бы иметь контакт в скайп и за доплату решать возникшие по ходу вопросы.

Пишите сразу примеры на ваши работы и цены.