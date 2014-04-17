Платежная система

Сайту http://nevapolimer.ru требуются следующие доработки: Установить модули: http://opencartforum.com/files/file/1506-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-c-ajax/ http://opencartforum.com/files/file/1447-auto-seo-url-for-category-product-information/ http://opencartforum.com/files/file/892-kastomizirovannaia-svoia-kapcha-free/ Изменить форму заказа: Сделать возможным простой быстрый заказ, как например на http://matraspeterburg.ru/index.php?route=checkout/checkout а заодно: необходимо сделать так, чтобы можно было заказать товары которых нет на складе и стоимость которых ноль, в корзине убрать ...